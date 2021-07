Zaniolo is coming Rome: ginocchio ok in partitella e ora punta le amichevoli

Il 13 luglio per Nicolò Zaniolo non potrà mai essere un giorno come tanti altri. Dopo quasi un anno di inattività ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra e ieri ha svolto anche la sua prima partitella in allenamento. A quasi un mese dall’esordio ufficiale della Roma in Conference League, Nicolò non vuole farsi trovare impreparato e quest’estate ha rinunciato anche alle vacanze per arrivare al top alla ripresa degli allenamenti. Lo staff di Mourinho e lo Special One stesso sono entusiasti dell’impegno e dei risultati in campo e il ‘premio’ è stato aggregarlo alla partitella di ieri a Trigoria. I prossimi step saranno le amichevoli organizzate dal club giallorosso che invece daranno un assaggio vero del calcio giocato e che tanto è mancato a Zaniolo in questi mesi. Chi lo vive quotidianamente lo ha descritto come “non più nella pelle” in attesa della stagione che dovrà essere quella del rilancio anche in ambito Nazionale. Già perché, al netto della gioia provata da tifoso Azzurro per la vittoria di Euro2020, a Nicolò è pesato dover rimandare l’appuntamento con un grande evento internazionale con la maglia dell’Italia. L’obiettivo ora è Qatar2022 e il primo step lo ha superato ieri in allenamento perché il ginocchio ha risposto alla grande alle sollecitazioni della partitella, ora dovrà solo ritrovare minuti veri e ritmo gara. “Quando sei della Roma, nessun’altra cosa conta” ha detto ieri il trequartista giallorosso e lo sta dimostrando con i fatti. Tutti in società puntano su di lui. Mourinho lo voleva al Tottenham e ora vuole trasformarlo nel faro della squadra, i Friedkin e la New Balance hanno usato il suo volto per lanciare la nuova maglia con tanto di sponsor. Insomma, il conto alla rovescia è partito. Zaniolo sta tornando.