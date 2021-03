Zenga: "Scudetto nelle mani dell'Inter, dipende tutto dai nerazzurri. Lukaku mi ha stupito"

vedi letture

A La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere dell'Inter, Walter Zenga, ha parlato dei nerazzurri e della corsa scudetto: "Dipende solo dall’Inter, è evidente. La squadra è cresciuta molto, paradossalmente l’uscita dall’Europa ha dato a Conte più forza per gestire la squadra. Vincere il titolo è quasi un obbligo dopo l'uscita dalla Champions e le otto vittorie consecutive hanno creato un bel vantaggio per i nerazzurri. Non voglio paragonare questa squadra alla mia con Trapattoni in panchina, parliamo di epoche troppo diverse. Lukaku e Lautaro? A livello di numeri si integrano benissimo. Lukaku non mi ha stupito: è stato voluto e cercato con forza da tutto l’ambiente ed ha avuto un rendimento superiore proprio perché ha sempre sentito una fiducia incondizionata. Di Lautaro mi parlò benissimo già Spalletti, in tempi non sospetti, quando non giocava perché c’era Icardi".