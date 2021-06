Adana Demirspor, il presidentre Sancak: "Balotelli è nella nostra lista per l'attacco"

L'Adana Demispor punta Mario Balotelli, attaccante che potrebbe lasciare il Monza dopo l'esperienza degli ultimi mesi. A confermare le insicrezioni di mercato è il presidente del club turco Murat Sancak rispondendo ad alcune domande in una diretta Instagram: “Balotelli è uno dei nomi sulla nostra lista per l'attacco, assieme a Welbeck e Gomis. Bafétimbi è ad Istanbul anche se non è venuto per noi, ma ci incontreremo con lui. - continua Sancak come riporta Sporx..com - Podolski invece non è nella nostra agenda, mentre Burak Ylmaz si è comportato molto bene quest’anno ed è difficile prenderlo”.