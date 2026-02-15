Ascoli, Chakir: "Restare agganciati al Ravenna è il nostro obiettivo. Felice per il gol"

Dopo il successo per 3-1 contro il Bra, l’attaccante dell’Ascoli Mohammed Amine Chakir ha commentato la prestazione ai canali ufficiali bianconeri.

“Siamo rimasti tranquilli dopo lo svantaggio iniziale - ha spiegato - abbiamo continuato a fare il nostro gioco e alla fine siamo riusciti a ribaltarla. Era molto importante restare agganciati al Ravenna: questo è il nostro obiettivo”.

Chakir ha poi rivelato le parole del tecnico all’intervallo: “Il mister ci ha detto di continuare su quella strada perché il gol sarebbe arrivato. E così è stato”.

Un passaggio anche sul momento personale, non sempre fortunato nelle ultime settimane: “L’ultimo periodo è stato un po’ complicato per me. Ho avuto anche sfortuna, come quando ho colpito la traversa contro la Ternana. Però ho sempre continuato a lavorare e finalmente è arrivato un gol che ha aiutato la squadra”.

Infine, la dedica speciale: “Questo gol è per la mia famiglia e per la mia ragazza, che mi sono sempre state accanto", ha concluso il calciatore.