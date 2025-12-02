L'Avellino studia le mosse in vista di gennaio: per la fascia piace Beruatto dello Spezia

Quando manca un mese all’apertura del mercato di riparazione in casa Avellino si studiano le prossime mosse, sia in entrata sia in uscita, con il direttore sportivo Mario Aiello che sul proprio taccuino ha già annotato i ruoli in cui andare alla ricerca di rinforzi: due difensori, uno over e uno under, un esterno sinistro over e un centrocampista.

Come riporta Il Mattino per il ruolo di centrale il nome che piace maggiormente è quello di Cas Odenthal, classe 2000 in forza al Sassuolo dove non sta trovando spazio in Serie A. Un profilo d’esperienza, e vincente, per la Serie B su cui però si stanno muovendo anche altre squadre. Per quanto riguarda la corsia sinistra invece il nome in cima alla lista è quello di Pietro Beruatto dello Spezia, mentre sono in calo le quotazioni di Raffaele Celia, classe ‘99 in uscita dal Cesena. In mezzo al campo invece il profilo seguito è quello di Giovanni Giunti, classe 2005 del Perugia che piace a mezza Serie C con la Salernitana in prima vista.

In uscita invece vanno definite le partenze di Sonny D’Angelo, centrocampista finito fuori lista in estate che potrebbe interessare al Giugliano, e Giuseppe Panico, che ormai è ai margini del progetto di Biancolino. Con loro potrebbero partire anche Rigione, Cagnano e Manzi con quest’ultimo che al pari di D’Angelo piace al club gialloblù allenato da Capuano.