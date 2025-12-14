Spezia, Beruatto: "Peccato in concretezza. Soffriamo molto i calci piazzati"

Ieri al 'Picco' contro il Modena è arrivata la seconda sconfitta in 5 gare per lo Spezia di Roberto Donadoni. Nel postpartita per analizzare il ko contro la formazione emiliana si è presentato Pietro Beruatto.

Ecco quanto affermato dal laterale aquilotto e raccolto da CittadellaSpezia: “Sapevamo di incontrare una squadra forte e prendere gol subito è sempre difficile, per chiunque. Abbiamo provato a reagire e purtroppo non siamo riusciti ad essere concreti. Ce l’abbiamo messa tutta, è un peccato non prendere punti in casa con questo tifo, ma ora pensiamo alla prossima. In questo momento dobbiamo compattarci, pensare a noi stessi e a cosa fare noi, solo così possiamo uscirne. Lo stiamo facendo, siamo un bel gruppo e non sono preoccupato per questo.

Stiamo soffrendo i calci piazzati, ci stiamo lavorando. Venivamo da due vittorie molto importanti, due scontri diretti, ma dobbiamo migliorare perché prendere gol su calcio piazzato è una rottura”