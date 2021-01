Brescia, Donnarumma: “Annata complicata fra infortuni, allenatori e Covid. Ora guardiamo avanti"

Il centravanti del Brescia Alfredo Donnarumma dopo un periodo difficile con tanti problemi fisici e la positività al Covid-19 è pronto a tornare a trascinare le Rondinelle con i suoi gol: “Finalmente sto bene, tra i problemi muscolari e il Covid l’inizio della stagione è stato complicato. Soprattutto per il virus che mi ha costretto in isolamento a casa mia, chiuso in una stanza a un metro da mia moglie e dai figli di 7 e 4 anni. Ora sono all’80%, ma poter riabbracciare i miei famigliari e i compagni è una bella sensazione. - spiega l’attaccante alla Gazzetta dello Sport - Il Brescia ha vissuto una serie di complicazioni in questa stagione, non è mai facile adattarsi a un nuovo tecnico nonostante la nostra disponibilità non sia mai mancata. Ma la colpa di questa situazione è anche di noi che andiamo in campo. Dionigi è stato bravo a creare un feeling immediato con la squadra in poco tempo e ora dobbiamo guardare avanti. Mercato? Dobbiamo restare concentrati sul campo, io sono focalizzato solo sul Brescia. Mi spiace che sia partito Torregrossa, ma sono felice per lui visto che ritrova la Serie A”.