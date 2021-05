Brescia-Pisa 4-3, le pagelle: difese da brividi, Ayé si prende la scena e segna tre gol

vedi letture

Brescia - Pisa 4-3

Marcatori: 9’ Marin (P), 18’, 65’, 82’ Ayè (B), 52’ rig. Donnarumma (B), 68’ rig. De Vitis (P), 85’ Sibilli (P)

BRESCIA

Joronen 7 - Non viene impegnato moltissimo, ma quando serve ci mette la mano. Come sul tiro di Marsura, compie un mezzo miracolo. Para anche un rigore, sul secondo non può farci nulla. Poche responsabilità sui gol, la difesa balla troppo.

Mateju 5 - Giornata negativa un po’ per tutta la difesa delle rondinelle. Soffre parecchio le giocate da parte degli ospiti, commette un paio di disattenzioni rivedibili.

Cistana 5,5 - Non una partita semplice, dalle sue parti Marsura e Sibilli si muovono bene e spesso affondano il colpo. Li tiene come può.

Mangraviti 5 - Lascia troppo spazio agli avversari, commette una leggerezza al momento del primo rigore assegnato ai nerazzurri.

Martella 6 - Compie una sbavatura sul gol del Pisa, ma si fa perdonare e inizia a macinare chilometri sulla corsia mancina. Tanti cross in area, i compagni non sfruttano i traversoni. (Dal 60’ Pajac 6 - Buon approccio alla sfida, spinge parecchio quando è il momento di accelerare).

Bisoli 5,5 - Non è in giornata e si vede sin dai primi palloni toccati. Sbaglia parecchio, lascia troppo spazio alle giocate dei nerazzurri. (Dal 46’ Labojko 6 - Aiuta in mezzo al campo e riesce a fare densità nel momento cruciale del match).

Van de Looi 5,5 - Fa girare poco il pallone e sbaglia parecchio in fase di costruzione. Troppi lanci lunghi sbagliati. (Dal 46’ Ndoj 6 - Entra e dà una mano in più ai suoi, quando entra fa la differenza e alza l’asticella di tutto il reparto).

Jagiello 6,5 - Si muove parecchio tra le linee e prova sempre la giocata. Qualche sbavatura, ma gioca con intensità e grinta.

Bjarnason 7 - Non segna per purissimo caso. È l’uomo in più in attacco, quando si inserisce crea sempre problemi. (Dal 66’ Ragusa 5,5 - Gira a vuoto, non riesce a dare una svolta).

Donnarumma 7 - Si divora un paio di occasioni da dentro l’area, poi trasforma il rigore che dà la svolta al match. (Dall’83’ Spalek s.v.).

Ayé 8,5 - Tre gol. Basterebbe questo per fotografare la prestazione del numero 20. Affonda sempre, in area gol è un cecchino.

PISA

Gori 6 - Subisce quattro gol, ma ci mette spesso la mano e prova a salvare quello che può. Ma la difesa non lo aiuta.

Pisano 5 - Prima la deviazione sul gol di Ayé, poi il fallo da rigore per il 2-1. Giornata da matita rossa. (Dal 66’ Lisi 5,5 - Qualche sbavatura di troppo, esce per via di un problema fisico). (Dall’83’ Belli s.v.).

Meroni 5,5 - Partecipa alla giornata disastrosa delle difese. Troppe disattenzioni, il Brescia ci va a nozze.

Benedetti 5,5 - Prova a salvare una partita dal risultato praticamente scontato, nella ripresa si scontra con Gori e regala il quarto gol ai padroni di casa.

Birindelli 5 - Dalle sue parti i padroni di casa affondano con troppa semplicità. Gara complicata in cui succede praticamente di tutto.

Quaini 6 - Si mette in mezzo al campo e prova a recuperare palloni. Corre parecchio, fatica tanto.

De Vitis 7 - È vero che non aveva nulla da perdere, ma si presenta dal dischetto e fa lo scavetto. Qualche brivido, ma alla fine segna.

Marin 7 - Apre le marcature con un gran gol, dalle sue parti difficilmente si passa. Nel secondo tempo cala, ma gioca una bella partita.

Mastinu 5 - Sbaglia diversi palloni e non riesce mai a trovare le misure giuste. Si fa parare anche il calcio di rigore, non riesce mai ad incidere. (Dall’87’ Susso s.v.).

Sibilli 7 - Si sbatte parecchio, ma nella prima frazione non è fortunato. Nella ripresa alza il ritmo e sfrutta l'errore della difesa biancazzurra.

Marsura 6,5 - Ci prova più volte, soprattutto nel primo tempo. Gran prova di carattere, non molla fino alla fine. Gli manca soltanto il gol.