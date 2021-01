Brescia, pronto un nuovo assalto a Cavion dell'Ascoli. La concorrenza non manca

Il Brescia continua a cercare rinforzi in mezzo al campo e starebbe pensando nuovamente a Michele Cavion in uscita dall'Ascoli. Le Rondinelle lo avevano già cercato in estate, offrendo 600mila euro, e ora potrebbero tornare all'assalto del classe '94 che è in scadenza di contratto con il club marchigiano, che non pare intenzionato a prolungare l'accordo, e piace a tanti club di Serie B (Vicenza, Pisa e Cremonese). Lo riferisce Il Giornale di Brescia.