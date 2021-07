Brescia, proposto lo scambio Donnarumma-Lapadula al Benevento. Operazione difficile

Secondo quanto riferito da Bresciaoggi il presidente delle Rondinelle Cellino avrebbe proposto al Benevento uno scambio di attaccanti: Alfredo Donnarumma, il cui futuro in biancoazzurro resta sempre in bilico, per Gianluca Lapadula. Un'operazione che appare molto difficile alla luce dell'ottima Copa America disputata dall'attaccante italo-peruviano che potrebbe avere richieste dalla Serie A in questa finestra di mercato.