Catanzaro, Polito: “Ci sono delle valutazioni per decidere se proseguire con Gorgone”

Notte fonda in casa Catanzaro. È la quinta sconfitta in sei partite per gli uomini di Giorgio Gorgone, che ora più che mai sente scricchiolare la propria panchina. Dopo un primo tempo decisamente opaco e privo di sussulti da parte dei padroni di casa, in cui i lombardi ne hanno approfittato per portarsi in vantaggio con due lunghezze, la ripresa è apparsa leggermente più manovrata, complice qualche occasione in più creata dai giallorossi. Risulta tuttavia inutile il gol della bandiera siglato da Antonini in pieno recupero, che fissa il punteggio sul definitivo 1-3. Le Aquile del Sud continuano a mostrare gravi lacune in fase d’organizzazione e di amalgama del gruppo: tutta la fluidità e il gioco avvolgente ammirati nelle passate stagioni sembrano essere completamente svaniti nel Catanzaro di quest’anno

Ai microfoni della sala stampa non si è presentato Giorgio Gorgone ma lo ha sostituito il D.S. del Catanzaro Ciro Polito che ha parlato così: “Era un momento che non avrei voluto - si legge su catanzarocalcio.it -, in tre anni che sono qui credo che questa sia stata la più brutta sconfitta subita dal Catanzaro, è giusto che in questa situazione a metterci la faccia sia la società ed io rappresento la società. Non ci piace ragionare di impeto ma una cosa è certa, ci sono delle valutazioni se proseguire con Gorgone, sicuramente è una persona straordinaria, gode della nostra fiducia, ma ci prendiamo la serata per riflettere".

Successivamente ha continuato così parlando del proprio allenatore: “Bisogna riconoscere che anche lui non è stato fortunato, in qualche partita meritavamo qualcosa in più che non è arrivata, ma quella di oggi è stata davvero una bruttissima sconfitta sotto tutti gli aspetti. Ripeto, questa serata servirà per confrontarci ed arrivare con la serenità di tutti alla giusta decisione per il bene del Catanzaro”.