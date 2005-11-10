Sono ore intense in casa Padova per la scelta del nuovo allenatore. Dopo l'esonero di Antonio Calabro, maturato in seguito alla pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Modena, la dirigenza biancoscudata è al lavoro per individuare il profilo al quale affidare la guida tecnica della squadra. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, nelle ultime ore ci sono stati contatti sia con Moreno Longo sia con l'entourage di Davide Ballardini. In particolare, il profilo di Longo riscuote grande apprezzamento all'interno della società veneta e rappresenta una delle soluzioni maggiormente gradite alla dirigenza. Resta pienamente in corsa anche Ballardini, presente nel pomeriggio sugli spalti dello stadio Braglia per assistere alla sfida tra Modena e Padova.

Padova, proseguono le valutazioni per il dopo Calabro

La società biancoscudata non ha ancora sciolto le riserve e sta approfondendo entrambe le candidature. L'obiettivo è individuare l'allenatore giusto per rilanciare una squadra reduce da cinque partite senza vittorie e attualmente ferma a quota 16 punti in classifica.