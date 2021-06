Chievo, su Canotto c'è anche la Cremonese. I lombardi provano ad anticipare la concorrenza

Continuano ad aumentare le pretendenti a Luigi Canotto, esterno d'attacco del ChievoVerona. Dopo la Salernitana, che però prima deve trovare un acquirente che subentri a Lotito, e la Reggina l'ultimo club ad aver messo gli occhi sul classe '94 è la Cremonese che si sarebbe mossa in maniera decisa per strappare il giocatore alla concorrenza e regalare un rinforzo importante al tecnico Pecchia. Secondo quanto riferito da L'Arena il club lombardo è al lavoro con quello veneto per trovare un accordo sull'acquisto del cartellino dell'attaccante, che ha ancora due anni di contratto. Il Chievo vorrebbe incassare un milione di euro dalla sua cessione, ma è più probabile che si trovi un'intesa a una cifra attorno ai 700mila euro che garantirebbe comunque una buona plusvalenza visto che Canotto era arrivato a parametro zero.