ChievoVerona, atteso per domani l'annuncio del tecnico Zaffaroni

vedi letture

Nella giornata di domani dovrebbe completarsi il domino delle panchine con il ChievoVerona, l'unica squadra della Serie B ancora con la casella vuota, che dovrebbe annunciare il tecnico per la prossima stagione. Salvo sorprese sarà Marco Zaffaroni, autore di una stagione straordinaria alla guida dell'AlbinoLeffe in Serie C, ad allenare i gialloblù.