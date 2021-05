Cremonese-Reggina 1-1, le pagelle: l'intramontabile Tanque Denis, Valzania l'uomo ovunque

vedi letture

CREMONESE-REGGINA 1-1

Marcatori: 43' Valzania, 66' Rivas

CREMONESE

Carnesecchi 6 - Bene quando esce anche lontano dalla propria area di rigore, con personalità il giovane estremo difensore che commette mezzo errore su un traversone di Di Chiara. Due ottime parate su Denis.

Zortea 6 - Contro Edera non ha grossi problemi in fase difensiva, giganteggia contro l'ex Torino. Fatica maggiormente con l'ingresso di Liotti che gli da maggiormente da fare per tutto il corso della ripresa.

Bianchetti 6,5 - Le lunghe leve gli danno una grande mano, è il leader della retroguardia di Pecchia. Non sbaglia un intervento, bello il suo duello con l'esperto German Denis.

Terranova 6 - Coppia affiatata con Bianchetti, chiudono bene le fila e non soffrono le doppia punta degli amaranto. Qualche fatica in più con il cambio di modulo degli ospiti ma ordinaria amministrazione.

Valeri 5 - Regge bene nel primo tempo sotto gli assalti di Rivas, nella ripresa invece soffre terribilmente l'honduregno come dimostrato nell'azione che ha portato al pareggio la Reggina.

Valzania 7 - Corre per due, corre per tutto il centrocampo della Cremonese soprattutto quando la Reggina preme. Ottima coordinazione con il destro per il gol che vale il momentaneo vantaggio dei grigiorossi.

Castagnetti 5,5 - Ha provato il colpo al volo dal limite dell'area di rigore, qualche pallone giocato in mezzo al campo ma troppo scolastico. Nervoso nella ripresa, dopo il giallo viene sostituito. (Dal 78' Deli sv).

Baez 5 - Ci si poteva aspettare qualcosa in più dall'ex Cosenza, corre tanto ma lo fa male. Ha una grande occasione nel primo tempo ma spreca poi lentamente finisce per scomparire lentamente dalla partita.

Bartolomei 6,5 - Non parte sulla linea dei centrocampisti ma agisce praticamente da trequartista, ha la qualità per farlo e dispensa grandi palloni per i compagni. Prova autoritaria dell'ex Spezia. (Dal 64' Gustafson 6 - Entra bene in partita, grande occasione nel finale).

Buonaiuto 5,5 - L'uomo delle trequarti che fa più movimento in zona d'attacco, parte dalla sinistra e spesso gioca a ridosso di Ciofani. Non riesce però ad incidere, si accende a tratti. (Dal 55' Gaetano 6,5 - In una ripresa sottotono è lui quello che illumina le poche azioni offensive della Cremonese).

Ciofani 6 - La prima occasione dell'incontro porta la sua firma, Nicolas gli nega la gioia del gol. Presto però finisce nella morsa dei centrali amaranto ma fa bene quando la Cremonese si appoggia alle sue spalle larghe. (Dal 78' Colombo sv).

REGGINA

Nicolas 6,5 - E' stato il colpo più importante del mercato invernale della Reggina, lo dimostra anche allo Zini. Due parate, una per tempo, che alla fine risultato decisive per il risultato finale.

Delprato 6 - Un primo tempo in affanno, una ripresa giocata all'attacco con anche tante sovrapposizioni. All'ora di gioco, su azione di calcio d'angolo, è sfortunato colpendo il palo della porta di Carnesecchi.

Stavropoulos 6,5 - Il difensore greco si dimostra ancora una volta uno dei migliori interpreti del ruolo in categoria, non sbaglia un intervento e salva quasi un gol già fatto su Gaetano. Rischia solo nel finale.

Dalle Mura 6 - Nonostante la giovanissima età battaglia contro l'esperienza e la forza di Daniel Ciofani, esame superato per il centrale di scuola Fiorentina anche se nella ripresa rischia qualcosina.

Di Chiara 6 - Solita prova di sacrificio per l'ex Perugia che non soffre Baez, anzi. Si immola quando l'uruguayano prova la conclusione mentre spinge tanto soprattutto nella ripresa. (Dal 89' Bellomo sv).

Rivas 7 - Seconda rete consecutiva, dopo la Reggiana punisce anche la Cremonese a coronamento di una grande prestazione. Sgasa spesso lungo la corsia di destra, conclude al meglio l'assist perfetto di German Denis. (Dal 81' Menez sv).

Bianchi 6,5 - Svolge il lavoro sporco, tanta corsa e quantità che poi risulterà utile per il gioco amaranto. L'ultimo a mollare, battaglia specie contro Castagnetti.

Crisetig 5,5 - Si abbassa sempre per ricevere e far partire il primo possesso della Reggina, peccato però per l'errore anche involontario in occasione del gol di Valzania. Suo l'assist per il centrocampista della Cremonese. (Dal 81' Crimi sv).

Edera 5 - Schierato sul piede forte, non riesce praticamente mai ad affondare lungo la corsia mancina. Con il passare dei minuti diventano tanti gli errori commessi, se ne accorge anche Baroni che decide di sostituirlo. (Dal 46' Liotti 6 - Con il suo ingresso in campo almeno a sinistra la musica cambia, peccato per un gol divorato nel finale).

Okwonkwo 5 - Oggetto misterioso. Ha ancora la grande occasione di rendersi protagonista dal primo minuto ma non sfrutta l'ennesima opportunità fornita dal tecnico amaranto. Procura anche il fallo dal quale nasce il gol di Valzania, davanti non si vede mai. (Dal 46' Folorunsho 6 - Non è ancora il Folorunsho ammirato prima dell'infortunio ma oggi dimostra tanta prepotenza fisica).

Denis 7 - La carta d'identità recita 39 anni, incredibile prestazione del Tanque che dimostra di poterci ancora stare a grandi livelli. Spalle larghe, intelligenza tattica ed assist perfetto per il gol di Rivas. Solo Carnesecchi più volte gli nega il gol.