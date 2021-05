Denis: "Sento di poter dare il mio contributo alla squadra, felice di questa Reggina"

Dopo il pareggio contro la Cremonese, l'attaccante della Reggina German Denis ha analizzato: "Siamo contenti di aver guadagnato un punto - evidenzia TuttoReggina.com - magari nel secondo tempo potevamo portare a casa anche il successo, ma va bene così. Abbiamo accorciato sulle squadre che stavano sopra di noi. Giorni difficili? Quando inizia la gara ci mettiamo sempre tutto alle spalle. Nel primo tempo abbiamo avuto meno coraggio, nel secondo tempo ci siamo sbloccati. Serviva un pò di fortuna per acciuffare la vittoria. Mi sento ancora giocatore, sento di poter dare il mio contributo alla squadra. Sono felice di essere parte di questa Reggina, che mi sta dando tanto. Non avrei mai pensato di giocare per 90', l'ultima volta era con il Brescia all'andata. Ho lavorato molto bene e sto al 100%. Playoff? In quest'ultimo periodo abbiamo capito che possiamo fare grandissime cose. Siamo una squadra in salute, abbiamo un organico importante, con tanti calciatori di spessore e esperienza. Siamo un gruppo fantastico e questa è la forza della squadra".