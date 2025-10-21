Condò: "Il Napoli costruito per essere più forte dell'anno scorso sta avendo una crisi di rigetto"

Neanche negli incubi più brutti ci sarebbe stata una notte così. Chi l'avrebbe mai detto che la squadra campione d'Italia andasse a giocare in casa dei campioni d'Olanda per subire ben sei gol. Invece è così. Il Napoli si fa schiantare dal PSV, riuscendo a rimanere in partita per meno di un tempo, prima dell'umiliazione della seconda frazione di gioco. Non basta la doppietta di McTominay, gli olandesi si fanno preferire dall'inizio alla fine e trovano i tre punti con le reti dell'ex Parma Man (doppietta), Saibari, Pepi, Driouech e l'autorete di Buongiorno.

Al termine del match non mancano i commenti duri negli studi di Sky Sport. Tra gli ospiti del post-partita c'è Paolo Condò, che si esprime così su quanto visto ad Eindhoven e in generale sul momento del Napoli: "C'è stata una totale mancanza di reazione da parte del Napoli, che subisce il 3-1 e poi non torna mai in partita. Il nuovo Napoli è stato costruito per essere più forte dello scorso anno ma non sta rispondendo minimamente, siamo alla quarta sconfitta in tre settimane e ora servirà prendere dei provvedimenti. Sembra che il Napoli stia avendo una crisi di rigetto".