Lautaro fa volare l'Inter: 11° gol in Champions nel 2025, nessuno come lui

L'Inter vince 4-0 contro il Saint-Gilloise e lo fa nel segno di Lautaro Martinez, che salva un gol sulla linea, segna e si procura il rigore del 3-0. Con quello di stasera il Toro ha realizzato l'undicesimo gol in Champions League dall'inizio dell'anno, toccando quota 11 nel 2025. L'argentino è diventato quello con più reti nella competizione da gennaio fino a oggi.
