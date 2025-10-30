Vicenza, problema a un piede per Benassai. Il centrale resterà fuori alcune settimane

Il Vicenza dovrà fare a meno per qualche settimana del difensore centrale Benassai. Il classe '98, che finora ha disputato undici gare segnando un gol, si è dovuto fermare infatti per un problema al piede sinistro accusato contro il Trento. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi attorno alle due-tre settimane. Questa la nota del club biancorosso:

"La società L.R. Vicenza informa che il difensore biancorosso Francesco Benassai ha riscontrato una lesione di basso grado sulla fascia plantare del piede sinistro nel corso dell’ultima partita di campionato contro il Trento. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".