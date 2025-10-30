Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Vicenza, problema a un piede per Benassai. Il centrale resterà fuori alcune settimane

Tommaso Maschio
Oggi alle 15:34Serie C
Tommaso Maschio

Il Vicenza dovrà fare a meno per qualche settimana del difensore centrale Benassai. Il classe '98, che finora ha disputato undici gare segnando un gol, si è dovuto fermare infatti per un problema al piede sinistro accusato contro il Trento. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi attorno alle due-tre settimane. Questa la nota del club biancorosso:

"La società L.R. Vicenza informa che il difensore biancorosso Francesco Benassai ha riscontrato una lesione di basso grado sulla fascia plantare del piede sinistro nel corso dell’ultima partita di campionato contro il Trento. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".

Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
