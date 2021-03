Empoli-Virtus Entella 1-0, le pagelle: prima gioia per Casale, Mancuso a secco

EMPOLI-VIRTUS ENTELLA 1-0

Marcatori: 37' Casale (E)

EMPOLI

Brignoli 6 - Si fa trovare pronto al 77' nell'unica circostanza in cui si vede costretto ad intervenire. Pomeriggio decisamente tranquillo.

Sabelli 6,5 - Dai suoi piedi nasce l'azione del gol, molto bravo a spingere sulla corsia di sua competenza e a creare problemi alla squadra avversaria.

Romagnoli 6 - Non ha alcun problema in fase difensiva anche a causa delle pochissime occasioni create dai liguri.

Casale 7 - Non convocato per l'Europeo U21, lancia un segnale all'ambiente della Nazionale firmando il primo gol in carriera nel calcio professionistico: letale il suo sinistro lasciato partire da distanza ravvicinata.

Terzic 6,5 - Si mette in evidenza in particolare nella prima frazione di gioco e, al pari di Sabelli, non si tira mai indietro quando c'è da aggredire sull'esterno: lucido e attento anche in fase difensiva.

Crociata 6,5 - L'ex Crotone cerca il gol in più di una occasione ma è poco fortunato: si esprime con continuità in mezzo al campo senza incappare in problemi particolari (Dal 68' Zurkowski 6 - Poco più di venti minuti in totale controllo)

Stulac 6,5 - Vicino al gol nel primo tempo con un gran calcio di punizione battuto dalla distanza. Tocca tanti palloni ma non trova lo spunto per far male, in cabina di regia si conferma un punto fermo per Dionisi (Dall'85' Damiani s.v.)

Ricci 6 - Gioca a buon ritmo in mezzo al campo riuscendo ad avere la meglio sui diretti marcatori dell'Entella.

Bajrami 5,5 - Parte forte per poi calare col passare dei minuti, da uno come lui ci si sarebbe aspettati una gara più continua ma soprattutto con maggiore concretezza negli ultimi metri (Dal 77' Matos s.v.)

La Mantia 6,5 - Incontrastabile sulle palle alte, è proprio da un suo colpo di testa che nasce il gol di Casale: sempre presente in area di rigore, prova con insistenza ad entrare nel tabellino dei marcatori ma pecca di precisione (Dal 68' Moreo 6 - Entra a mille andando ad un passo dalla rete del raddoppio al 75')

Mancuso 6 - Poker all'andata, nessun gol al ritorno: il bomber azzurro spaventa più volte Borra ma senza mai riuscire a trafiggerlo. Altra giornata a secco, ora sono due le partite consecutive senza gol per il numero 7 (Dall'85' Olivieri s.v.)

VIRTUS ENTELLA

Borra 6,5 - Tutt'altro che impeccabile in occasione del gol di Casale con la respinta troppo centrale sul colpo di testa di La Mantia, merita una piena sufficienza per quanto mostrato nella ripresa con una serie di parate che hanno tenuto a galla l'Entella fino alla fine.

Coppolaro 6 - Impossibilitato a spingere sulla destra, dà una mano in fase difensiva rendendosi protagonista di tante buone chiusure. Esce dal campo per un problema all'inguine (Dal 73' De Col 6 - Non ha alcuna occasione per mettersi in mostra)

Pellizzer 6 - Non sempre preciso nelle verticalizzazioni per il reparto avanzato, è abile assieme al compagno di reparto a controllare le iniziative d'attacco portate dai toscani.

Poli 6 - Vedi il giudizio di Pellizzer. Anche per lui una partita di vero e proprio sacrificio ma conclusa con sufficienza meritata: contro la capolista, infatti, i liguri si sono comportati come meglio non avrebbero potuto.

Pavic 6,5 - Rinasce dopo l'intervallo, prova a prendersi sulle spalle l'intera squadra ma non viene supportato a sufficienza dai compagni: fa vedere buone cose, sulla sinistra, sia in fase offensiva che in quella difensiva.

Dragomir 5,5 - In difficoltà, a centrocampo, nel contenere le incursioni della squadra di Dionisi.

Paolucci 6 - Va in soccorso della linea difensiva e, aiutato dall'esperienza, non si fa trovare impreparato: atteggiamento più che positivo da parte sua (Dal 73' Brescianini 6 - Tocca pochissimi palloni nei venti minuti che gli vengono concessi da Vivarini)

Koutsoupias 5,5 - Poco coinvolto in avvio di match, alza bandiera bianca dopo un contrasto duro con La Mantia [Dal 40' Mazzocco 5,5 - Si muove con poca fluidità a centrocampo, costringendo il tecnico a rimandarlo in panchina a poco più di quaranta minuti dal suo ingresso (Dall'86' Mancosu s.v.)]

Schenetti 6 - Tanto lavoro senza palla, solito sacrificio per il trequartista dei liguri che al 53' sciupa una grande opportunità per il pareggio calciando alto da posizione centrale.

Capello 5,5 - Non vede mai la porta di Brignoli, aiuta il resto della squadra in fase di contenimento ma non trova mai il guizzo per ripartire in contropiede (Dal 73' De Luca 6 - Fa di tutto per raddrizzare la situazione, ma il portiere avversario gli sbarra la strada)

Brunori 5,5 - Una sola opportunità dopo otto minuti e poi il buio più totale per l'ex Arezzo, mai entrato veramente in partita.