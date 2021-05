Entella, oggi può arrivare retrocessione. Playout a rischio in serie B

Riparte la serie B e già oggi c'è che potrebbe salutare in anticipo il campionato cadetto e tornare in serie C. È il casi dell'Entella fanalino di coda: se oggi la squadra ligure perde in casa col Vicenza torna in C. Come scrive La Gazzetta dello Sport, restando a -9 dal quart’ultimo posto (oggi del Cosenza) sarebbe in svantaggio nello scontro diretto e anche ogni combinazione con le altre (Reggiana e Pescara) la condannerebbe.

I playout a rischio - In fondo alla classifica il pericolo principale per le squadre in lotta per non retrocedere è che non si giochi il playout. Oggi tra Ascoli (quint’ultimo) e Cosenza (quart’ultimo) ci sono 5 punti, proprio il distacco che li farebbe saltare, con quattro retrocessioni dirette.