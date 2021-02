Entella, retroscena di mercato. Gozzi: "Iemmello disse no, Ninkovic si è preso gioco di noi"

Tanti i tempi toccati nella lunga intervista rilasciata da Antonio Gozzi ai canali ufficiali dell'Entella. Il presidente biancazzurro ha tracciato un'analisi del momento dei suoi, parlando anche delle critiche ai danni del Dg Matteo Matteazzi e del Ds Matteo Superbi e della questione legata a Giuseppe De Luca, che ha aperto a una nota sul mercato: “Era il desiderio di tutti noi dare a mister Vivarini un’alternativa in più per l’attacco. Ma il mercato di gennaio è molto difficile: abbiamo ricevuto alcuni no, a iniziare da Iemmello, altri giocatori erano indecisi, qualcuno si è pure preso gioco di noi come Ninkovic, ma forse col senno di poi non è stato un male. Alcuni venivano solo per l’aspetto economico e queste persone non facevano al caso nostro. Ci assumiamo la responsabilità di quanto fatto. Credo molto comunque in Capello, Dragomir e Marcucci, e sono certo che Vivarini saprà utilizzarli al meglio”.