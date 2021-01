Entella, tutti pazzi per La Zanzara: ma De Luca è davvero in vendita?

vedi letture

Tutti pazzi per Giuseppe De Luca... o almeno così sembra.

Non è infatti in discussione il valore dell'attaccante ora in forza all'Entella, che, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, è finito nel mirino di due club di Serie B: il classe '91 è monitorato dal ChievoVerona, ma pare essere la Reggiana la società che sta maggiormente insistendo per il giocatore.

Una precisazione occorre però farla: De Luca è davvero sul mercato? Il tempo stringe, e l'Entella dovrebbe trovare un rimpiazzo di spessore in tempi celeri...