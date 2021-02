Entella, Vivarini: "Lavoriamo bene. Col Brescia serve alzare l'intensità della prestazione"

vedi letture

Un momento non facile per l'Entella, che sembra aver nuovamente smarrito la via della vittoria: la classifica piange e recita un ultimo posto, la scossa è più che mai urgente. E domani ci sarà l'occasione per il cambio di passo, quando al "Comunale" di Chiavari arriverà il Brescia: gara valida per la 25^ giornata del campionato.

Di questo, alla vigilia, tra i Diavoli Neri ne ha parlato mister Vincenzo Vivarini: "E' stata una settimana sempre difficile, siamo in un momento particolare dove non riusciamo a vincere nonostante le prestazioni più che accettabili, e questo ci lascia molto sconforto. Stiamo lavorando però molto bene, la squadra si rende conto che con lavoro e voglia si può uscire da questa situazione. Affronteremo una grande squadra, individualmente il Brescia ha qualità e potenzialità, c'è da affrontarla nel miglior modo possibile cercando di alzare ancora di più la prestazione, facendo meglio in fase difensiva senza regalare situazioni e gol: hanno dei problemi anche loro, ma servirà concentrazione, loro verranno qui per fare la loro partita".

Un dato statistico, 17 gol dei 42 patiti sono stati subiti da inizio ripresa al 60': "Tutto può essere, sono cose che abbiamo detto e sviscerato con la squadra, ci abbiamo ragionato sopra: chiaro che in quell'occasione dobbiamo alzare l'intensità, il problema è che facciamo troppi cali di attenzioni, forse dovuti al momento della pausa o all'approccio cattivo degli avversari".

Nota conclusiva sulla squadra: "Non ci sarà Settembrini per squalifica, ma il gruppo sta bene, a livello atletico abbiamo riportato tutti a livello importante, a livello di dati corriamo tanto. Rientra Koutsoupias, per noi importante, ha qualche acciacco Poli ma il resto è a posto".