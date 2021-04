esclusiva Stop di 2 settimane in B. Pres. Frosinone: "Disparità dipese dalla ALS, no da Lega B"

"Ci rimettiamo alla decisione della Lega, che è arrivata anche con il consenso della Federazione: ci sono tante partite e troppi club coinvolti, lo stop è giusto per dare a tutti la possibilità di rimettersi in pari e ripartire. E' una scelta sensata": così, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe, che ha commentato lo stop temporaneo del campionato di B deciso ieri nell'assemblea di Lega B.

Due settimane di pausa, poi la ripresa, situazione questa che non si è però verificata nei mesi indietro quando altre formazioni si sono trovati nell'attuale momento del Pescara. Disparità di trattamento? Il numero uno ciociaro la vede così: "La disparità di trattamento e comportamento è dipesa dalle ASL locali, alcune hanno ritenuto la situazioni di pericolo per la sanità pubblica altre invece no, e da qui sono stati presi i conseguenti provvedimenti: non sono state le autorità sportive a decidere. Questo aspetto si lega solo alla diversa sensibilità delle autorità preposta al pubblico interesse e alla sanità".