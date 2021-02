focus La Top 11 di Serie B: Mancuso accende la luce. Momento magico per Tremolada

Dopo la 20^ giornata del campionato di Serie B ecco la Top 11 di Serie B di Tuttomercatoweb.com, basata sui voti della nostra redazione. Fra i pali trova spazio Nicolas della Reggina che tiene in piede i suoi grazie al rigore parato a Djuric. Difesa a tre con il campano Gyomber affiancato da due terzini di spinta come Mogos e Donnarumma, entrambi in rete nell'ultimo turno. A centrocampo Valoti della SPAL e Maistro del Pescara, unico a salvarsi dei suoi, sono gli esterni con la coppia dal mediano Eramo dell'Ascoli e da Gaetano della Cremonese a coprire le spalle a un Tremolada rinato a Cosenza. In avanti il solito Mancuso, trascinatore dell'Empoli, è affiancato da Manuel De Luca del Chievo. Questa la formazione schierata con il 3-4-1-2:

Nicolas (Reggina) 7 - Non deve fare nulla per 65 minuti, ma neutralizza il calcio di rigore battuto da Djuric con un intervento strepitoso.

Mogos (ChievoVerona) 7,5 - Il migliore nella squadra di Aglietti. Spinge con grande costanza sulla corsia di destra, mettendo in mezzo diversi palloni invitanti e soprattutto segnando il bellissimo gol del 2-1.

Gyomber (Salernitana) 7 - Duello vinto con Montalto, solo una volta viene anticipato ma senza conseguenze. Attento e sempre ben posizionato, padrone dell’area piccola.

Donnarumma (Cittadella) 7 - Spinge molto sulla sinistra, proprio dove i suoi soffrono meno, e poi si inventa un eurogol che vale il prezzo del biglietto: un punto insperato per il Cittadella.

Valoti (SPAL) 7 - Bellissimo il gol al volo che vale il pareggio per i suoi: si coordina in maniera perfetta e trafigge il portiere del Monza. Non c’è solo la rete nella sua bella gara, ma anche tanta abnegazione e voglia di decidere il match.

Eramo (Ascoli) 7 - Schermo solido in mezzo al campo, si disimpegna in una prestazione di grande corsa. Beffa Joronen con un destro affilato dal limite dell'area, si propone spesso a supporto degli attaccanti.

Gaetano (Cremonese) 7 - Parte benissimo il suo match: dopo tre giri di orologio controllo al limite dell’area e bomba all’angolino. Molto pericoloso quando può puntare sulla trequarti.

Maistro (Pescara) 7 - Il migliore dei suoi, per come galleggia tra le linee tenendo in apprensione la difesa del Chievo. Suo il gol del pareggio, con un bel destro a giro che non lascia scampo a Semper.

Tremolada (Cosenza) 7,5 - Momento magico per uno dei volti nuovi a disposizione di Occhiuzzi. Inizio di ripresa da sogno, con l’assist per il pareggio di Gliozzi e il gol su rigore che vale i tre punti.

De Luca 7 (ChievoVerona) - Lo scambio con Margiotta nella manovra che porta alla rete di Palmiero è l’unica occasione in cui emerge nel primo tempo. Incide sul risultato finale con il gol del definitivo 3-1.

Mancuso (Empoli) 7,5 - Accende la luce in una giornata apparentemente buia, è lui a pareggiare con una conclusione solo apparentemente semplice. Due volte mette La Mantia e Bajrami a tu per tu col portiere, alla lunga diventa imprendibile.