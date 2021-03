Come stanno andando: Monza, Diaw sottotono. Ancora zero gol e assist all’attivo

A due mesi circa dalla chiusura del mercato di gennaio si possono tirare già le somme sull’andamento dei rinforzi invernali per le 20 squadre di Serie B. A partire da quei giocatori arrivati per cambiare il corso della stagione e inseguire gli obiettivi che ogni club si è prefissato per la seconda parte di stagione. Fra chi ha avuto un impatto positivo, chi meno e anche chi ancora non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con il nuovo club.

Davide Diaw al Monza: uno degli acquisti più importanti del mercato invernale, ma il suo rendimento finora è stato al di sotto delle attese. Dopo le 10 reti nelle prime 18 gare con il Pordenone infatti in biancorosso il centravanti non è riuscito ancora a sbloccarsi sotto porta anche a causa di un modulo diverso che lo vede spesso agire da esterno d’attacco in una posizione più lontana dalla porta rispetto a quella occupata negli ultimi anni dove ha agito principalmente da prima o seconda punta. Da lui il Monza si aspetta di più perché per andare all’assalto della Serie A serve l’aiuto, anche in termini numerici, di tutto mentre per ora per Diaw lo zero campeggia sia alla voce assist sia a quella gol.

Nome: Davide Diaw

Presenze: 10

Gol: 0

Assist: 0

Punti a Partita: 1,30