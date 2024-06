Ufficiale Il Bari riscatta Sibilli dal Pisa. Sottoscritto un contratto con l'attaccante fino al 2027

È con una nota ufficiale che riportiamo di seguito integralmente, che il Bari "rende noto di aver esercitato il diritto di opzione per il tesseramento a titolo definitivo, dal Pisa Sporting Club, del calciatore classe '96 Giuseppe Sibilli.

Numeri importanti per l'attaccante campano che, alla sua prima stagione in biancorosso, ha totalizzato 2885 minuti in regular season, 12 reti, record in carriera, e 4 assist. Per lui contratto fino al giugno '27.

Felici di continuare insieme Beppe!".

E proprio l'attaccante napoletano, nei giorni scorsi, in merito al suo futuro dove ballava il diritto di riscatto, si era così espresso dalle colonne del Corriere dello Sport: "Se dovessi scegliere tra Bari e Pisa che club scelgo? Sicuramente quello dove gioco attualmente che mi ha formato come calciatore e come uomo. Un anno che mi lascia tante cose sia positive che negative contribuendo alla mia crescita. Penso che il mio ciclo a Pisa sia finito. Dopo 3 anni in maglia nerazzurra pensavano che non servissi più alla causa".