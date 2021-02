Il mercato del Chievo Verona - Rosa più snella. In entrata Di Gaudio, l'esperto in promozione

Mercato dedito al contenimento in casa Chievo. Con la formazione di Aglietti che sta ben figurando in campionato, la dirigenza del club clivense ha scelto di sfoltire il gruppo mandando in C quei giocatori che avevano bisogno di un altro palcoscenico e salutando elementi come Pucciarelli oramai a fine ciclo. In entrata il solo colpo è quello di Di Gaudio dai "cugini" dell'Hellas, un verso esperto in promozioni. Sarà un caso?