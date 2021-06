Krause su Buffon: "È tornato uno dei giocatori che ha trionfato in Europa col Parma"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gianluigi Buffon il presidente del Parma Kyle Krause è intervenuto per parlare del ritorno dopo 20 anni del portiere: "Oggi è una giornata entusiasmante, per me, la mia famiglia e i nostri tifosi. Quando ho avuto la fortuna di comprare il Parma, sicuramente ho pensato: 'Cosa succederebbe se riuscissimo ad acquistare Gigi Buffon?'. Non abbiamo riportato a Parma solo uno dei più grandi portieri al mondo, ma anche uno dei giocatori che con il Parma hanno vinto un trofeo europeo. Ho avuto la possibilità di incontrare Gigi dopo la partita con la Juventus a Torino, e gli ho chiesto che facesse la prossima stagione. E Gigi mi ha risposto con il suo sorriso, ma intanto gli avevo messo la pulce nell'orecchio. Questo è un momento storico per il Parma, abbiamo fatto firmare un modello, un leader, un grandissimo uomo".