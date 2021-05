Lecce-Cittadella 1-3, le pagelle: illusione Coda, che meraviglia di Rosafio

vedi letture

LECCE-CITTADELLA 1-3

Marcatori: 18' D'Urso (C), 27' Coda (L), 48' Rosafio (C), 90+1' Proia (C)

LECCE

Gabriel 6 - Tre reti al passivo per l'estremo difensore giallorosso, che per la terza partita consecutiva si vede costretto a raccogliere almeno un pallone dal sacco. Non può far nulla, però, per evitare le marcature venete.

Maggio 6,5 - L'ex Napoli fa valere tutta la sua esperienza in particolare nel corso del primo tempo, sfiorando anche la gioia personale a pochi istanti dal duplice fischio dell'arbitro.

Lucioni 6 - Buon apporto del centrale difensivo, che nella prima frazione si vede anche annullare un gol per posizione di fuorigioco.

Meccariello 6 - In avvio di ripresa va ad un passo dal pareggio col sinistro in diagonale da distanza ravvicinata. Per il resto, non ha particolari problemi in fase difensiva.

Gallo 6 - Sempre in spinta sulla corsia di sua competenza, alterna senza particolari sbavature la fase offensiva a quella difensiva.

Majer 6,5 - Poco prima di abbandonare il campo colpisce il palo sfiorando il 2-2: a centrocampo fa il solito lavoro di grande spessore dimostrando di essere una pedina inamovibile per Corini (Dal 65' Mancosu 6 - Ha poche occasioni per mettersi in mostra)

Hjulmand 6 - Un rendimento a sprazzi, perché alterna momenti molto positivi ad altri meno brillanti, ma nel complesso merita la sufficienza per quanto fatto vedere in mezzo al campo (Dal 74' Tachtsidis s.v.)

Bjorkengren 5,5 - Qualche buona giocata in avvio di partita, poi poco o nulla: appare abbastanza spaesato e fuori dal gioco.

Henderson 6,5 - Assist-man per il gol di Coda che non fa altro che illudere il Lecce, prova ad attaccare la profondità con grande convinzione nel primo tempo per poi calare vistosamente nel corso dei secondi 45' (Dal 74' Stepinski s.v.)

Coda 6,5 - Riesce a mettere lo zampino anche nei match più complicati: il suo gol tiene vive le speranze giallorosse prima della meraviglia di Rosafio. Presente in ogni parte del campo, non molla nemmeno per sbaglio (Dal 74' Paganini s.v.)

Rodriguez 5,5 - Lo spagnolo non lascia il segno nel primo tempo ma spesso e volentieri si propone nel reparto avanzato per provare a scardinare la difesa avversaria: protagonista di più di un tentativo offensivo, esce a mani vuote (Dal 65' Pettinari 5,5 - Non è nelle migliori condizioni fisiche e si vede fin da subito: ci si aspettava qualcosa in più nei trenta minuti, recupero compreso, che gli sono stati concessi da Corini)

CITTADELLA

Kastrati 6,5 - Impossibilitato ad opporsi sulla conclusione di Coda, a fine primo tempo salva sul tap-in di Maggio con un gran riflesso. Nella ripresa viene graziato dal legno centrato da Majer.

Vita 5,5 - Non riesce a spingere con continuità sulla corsia di destra: si ritrova a duellare con Gallo che, in diverse circostanze, è riuscito ad avere la meglio (Dal 58' Pavan 6 - Buono spezzone di gara da parte sua: ci mette tanto coraggio e tanta grinta per cercare di fare la differenza)

Frare 5,5 - Si dimentica di Coda nell'azione che porta al pareggio leccese, nel secondo tempo prova a riscattarsi compiendo alcuni buoni interventi sui riferimenti offensivi giallorossi.

Adorni 5,5 - Al pari di Frare, anche lui si fa trovare fuori posizione offrendo un'autostrada all'attaccante del Lecce per la rete dell'1-1.

Camigliano 5,5 - Non sempre vincitore negli uno contro uno con Maggio, affonda poco il colpo sulla sinistra preferendo la fase difensiva. Rimedia un cartellino giallo "pesante" perché dovrà saltare la prossima sfida con l'Entella (Dal 70' Donnarumma 6,5 - Autore del servizio vincente per la rete che chiude la contesa)

Proia 6,5 - Dopo novanta minuti giocati sottotraccia ma con estrema attenzione ai dettagli, tira fuori il jolly in pieno recupero scagliando un missile alle spalle di Gabriel per il gol che fa crollare ogni speranza di rimonta del Lecce.

Iori 6 - Pomeriggio non impeccabile ma neppure così negativo per il capitano della selezione veneta, che si limita a portare a termine il compito richiesto da Venturato senza eccedere in giocate particolari.

Branca 6 - Corre tantissimo, da una parte all'altra del campo, per novanta minuti tanto da terminare il match con i crampi.

Rosafio 7,5 - Prima l'assist per il gol di D'Urso e poi un gol fantastico segnato al "suo" Lecce: giornata indimenticabile per il classe '94, grande protagonista del successo granata al "Via del Mare" (Dal 72' Baldini 6 - L'ex Fano contribuisce a dare freschezza alla manovra)

D'Urso 6,5 - Ha il merito di sbloccare la sfida anche grazie all'aiuto di una deviazione: fa quasi tutto lui, nel bene o nel male, nei primi venti minuti di gara. Sparisce dai radar col passare del campo (Dal 58' Ghiringhelli 6 - A 3' dal suo ingresso in campo si divora il tris con un destro in controbalzo da due passi)

Beretta 5 - Una conclusione in stile calcio a 5 dopo diciassette minuti, poi nulla di più. Troppo poco (Dal 58' Ogunseye 5,5 - Non riesce a far valere la sua fisicità)