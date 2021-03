Lecce, Coda: "Corsa per il secondo posto dura. I 100 gol in B? Preferisco la Serie A"

vedi letture

Massimo Coda, attaccante del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport dopo la doppietta contro il Frosinone decisiva per lo 0-3 dello Stirpe: “Sono ad un gol dal mio record personale e sono felice anche perché è coinciso con un momento molto positivo della squadra. Quattro doppiette consecutive? Sto sfruttando al massimo le occasioni che mi vengono date. Adesso mi va tutto bene quando invece in passato non ci ero riuscito. Gli otto assist? E’ una caratteristica che ho sempre avuto, mi piace legare il gioco della squadra. I cento gol in Serie B? Spero di fare qualche gol in A. Solo in B sarebbe un peccato. Il Lecce di oggi più forte del Benevento? Abbiamo più continuità ed è una cosa importante. Anche se sarà durissima arrivare secondi in classifica. Sticchi Damiani mi ha paragonato a Higuain? Sono contento ma so che non mi voleva caricare di aspettative”.