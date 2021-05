Lecce, Rodriguez: "Corini mi ha fatto crescere tantissimo. Per lui sono come un figlio"

Intervistato da OneFootball l'attaccante del Lecce Pablo Rodriguez ha parlato della sua crescita in questa stagione elogiando il tecnico salentino Eugenio Corini: "Sono arrivato con aspettative alte, ma non pensavo di segnare cinque gol e fornire tre assist anche perché ho avuto una lesione che mi sono trascinato fino a prima dell'esordio. Devo ringraziare Corini, per lui sono come un figlio ed è una persona con cui parlo sempre e che mi vuole sempre concentrato. Ha riposto molta fiducia in me e mi ha fatto crescere moltissimo. Mi sono fidato di lui, delle sue parole e ho fatto bene. - continua lo spagnolo - In Serie B ogni gara è un mondo a sé, tutte possono perdere con tutte anche solo per un dettaglio e questo ti obbliga a migliorare sempre".