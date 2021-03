Lecce, Sticchi Damiani dopo la vittoria a Frosinone: "Complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto"

vedi letture

Intervenuto ai taccuini del Nuovo Quotidiano di Puglia, il patron del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato il successo sul Frosinone: "Questa striscia di quattro vittorie consecutive, con tre scontri diretti, perchè anche il Frosinone è un avversario d’alta quota, due vittorie in trasferta una dopo l’altra, l’ennesima doppietta di Coda, sono numeri che dicono che davvero, come andavo sostenendo, qualcosa è successo - evidenzia pianetalecce.it -. La squadra ha dato tutto, anche questa volta, non si è risparmiato nessuno. E tutti hanno vissuto bene il lungo ritiro, lontano da casa. Mi piace fare i complimenti a tutti i ragazzi. Ho apprezzato la grande prova di professionalità di Tachtsidis. Un applauso a Rodriguez ma è stata una grande prestazione collettiva. La squadra ha fatto molto bene sia in fase di contenimento, in fase di costruzione e nel secondo tempo è stata devastante in fase offensiva.

Pantaleo Corvino in pochi mesi ha saputo costruire la squadra azzeccando tutto. Davvero straordinario. E Corini sta interpretando la sua parte alla grande".