Monza, Brocchi: "Importante tornare a vincere in casa". Balo e Boa tornano a disposizione

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida casalinga contro il Pordenone in cui i brianzoli andranno alla caccia della prima vittoria interna nel 2021: “Il Pordenone è una squadra tosta, complicata da affrontare che gioca molto stretta e unite e che gioca benissimo di ripartenza con giocatori molto veloci. Bisognerà affrontarla con la massima concentrazione, lavorando molto bene a livello difensivo soprattutto quando siamo in possesso. Mi aspetto una gara caratterialmente forte da parte dei miei con tanto voglia di far bene. È importante tornare a vincere in casa, per la classifica per il morale e per mettere in risalto il grande lavoro che stiamo facendo. Stiamo combattendo e lottando e abbiamo bisogno di sentire la vicinanza dei nostri tifosi anche se non possono essere allo stadio. - conclude Brocchi - Barberis ha avuto un risentimento all’adduttore ed è un peccato perché ci dà una soluzione in meno, ma abbiamo lavorato su altre soluzioni che potranno rivelarsi utili”.

Fra i convocati sono assenti lo squalificato Diaw e Barberis infortunato, rientrano invece sia Boateng sia Balotelli. Questa la lista completa:

Portieri: Lamanna, Sommariva, Di Gregorio

Difensori: Donati, Bellusci, Bettella, Scaglia, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Pirola

Centrocampisti: Boateng, D’Errico, Frattesi, Barillà, Armellino, Scozzarella, Colpani

Attaccati: Gytkjaer, Maric, Ricci, Balotelli, Mota Carvalho, D’Alessandro