Monza, i sogni di Mota Carvalho: "Spero di arrivare in Nazionale ma ora penso all'Under 21"

Intervenuto su SportItalia, l'attaccante del Monza Dany Mota Carvalho ha commentato il pareggio per 2-2 ottenuto contro il Cosenza: "Vincevamo 2-0 nei primi 25 minuti poi forse abbiamo mollato un po' ed è andata storta - riporta TuttoMonza.it -. L'autogol di Paletta? Purtroppo fa parte del gioco. Siamo partiti bene, abbiamo iniziato bene facendo due gol, poi abbiamo mollato e nel secondo tempo non ci siamo ripresi. In casa generalmente andiamo bene e dovevamo fare meglio, loro ci hanno creduto di più ed è andata così. La Nazionale maggiore? A marzo ci sono le partite dell'Europeo Under 21, sto facendo bene, se continuo così spero un giorno di arrivare in Nazionale maggiore. E' la prima volta che sto giocando da esterno ma mi trovo bene, quando gioco a calcio mi diverto, gioco sempre con il sorriso. So fare sia la prima che la seconda punta, l'importante è giocare e aiutare la squadra. Mi avevano hackerato il profilo Instagram, probabilmente dall'Arabia, per fortuna ho recuperato tutto. Siamo in tanti ad ambire alla A, siamo tutti lì, il campionato è ancora lungo, siamo ancora a metà percorso e vedremo alla fine. Balotelli si è inserito benissimo, è un bravo ragazzo, non so quali siano ora le sue condizioni ma non so se ci sarà contro il Brescia. Davanti siamo tanti, lavoriamo tutti bene poi il mister fa le sue scelte. Il mister mi sta scegliendo sempre ultimamente, sto facendo bene quindi sta facendo la scelta giusta (sorride, ndr). Spero di far gol contro il Brescia e magari di vincere. Chi mi ha impressionato di più finora? Il Cittadella, da loro è stata una partita tosta tra due squadre offensive, una bella partita, ma mi hanno ben impressionato anche se abbiamo vinto".