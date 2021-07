Parma, piace il fantasista Yeremay Hernandez. Ma può rinnovare col Deportivo La Coruna

vedi letture

Il Parma è molto attivo sul mercato dei giovani e ha messo gli occhi su Yeremay Hernandez, meglio noto come Peke, fantasista classe 2002 a cui è scaduto il contratto con il Depoortivo La Coruna, il club in cui è cresciuto e ha militato nel corso dalla sua breve carriera. Un interesse che però potrebbe non concretizzarsi visto che il club iberico è intenzionato a trattenere il proprio gioiellino e, come riporta La Opinion A Coruna, è pronto a mettere sul piatto un triennale. Sulle tracce di Peke inoltre ci sarebbe anche all'Hellas Verona.