Parma, Sohm sul futuro: "Ho un contratto. Serie B? Difficile dire cosa non abbia funzionato"

Il giovane centrocampista del Parma Simon Sohm in un'intervista rilasciata al portale svizzero 20min.ch ha parlato della stagione appena conclusa con la retrocessione in Serie B e del proprio futuro: "Giocare contro Cristiano Ronaldo è stato fantastico, è sempre stato un modello per me, ma devo essere onesto e una volta sceso in campo non ci ho pensato, avevo altri pensieri per la testa. In questa stagione le aspettative erano molto più alt, ma le cose non sono andate bene anche se è difficile dire cosa non abbia funzionato. Eravamo molti nuovi giocatori, ma ci siamo trovati davvero bene l'uno con l'altro. Andavamo tutti d'accordo, soprattutto fuori dal campo di calcio. - conclude l'elevetico - Per ora sono in vacanza, mi sto godendo i giorni liberi. Ma con il Parma ho un contratto a lungo termine".