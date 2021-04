Pescara a caccia di punti salvezza. Grassadonia si gioca tutto ma senza undici giocatori

Se per la Virtus Entella, fanalino di coda in Serie B con 22 punti in 33 giornate, la corsa salvezza è decisamente complessa da portare a termine, per il Pescara, avversario nel recupero di oggi pomeriggio dei liguri, le chance sono maggiori. I 28 punti in classifica, a -4 dal Cosenza prima delle formazioni nella fascia playout, danno maggior speranza di successo, ma il test contro i Diavoli Neri rischia di essere ben più complesso del previsto. Come emerso dalla lista dei convocati diramata dal tecnico Gianluca Grassadonia questo pomeriggio all'Adriatico saranno ben 11 gli indisponibili: Busellato, Omeonga, Riccardi, Basit, Del Favero, Alastra e Ceter a causa della positività al Covid-19 più Tabanelli, Bocchetti, Balzano e Memushaj per infortunio.

Unica nota positiva per il recupero di oggi, primo match a 17 giorni di distanza da quello di Brescia subito dopo il quale scattò il blocco ASL, è il rientro fra i disponibili di Josè Machin: il centrocampista tornato in Abruzzo a gennaio dal Monza inizierà però dalla panchina.