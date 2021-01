Pescara, Crecco può partire. Idee Falzerano e Firenze per sostituirlo

Il Pescara potrebbe andare alla caccia di un centrocampista in questo mercato, specialmente se Crecco dovesse cambiare aria. Lo scrive Il Messaggero in edicola spiegando che il club abruzzese avrebbe messo in cima alla lista degli eventuali sostituti Marco Firenze del Novara e Marcello Falzerano del Perugia, due giocatori molto duttili e che possono ricoprire più ruoli in mezzo al campo.