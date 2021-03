Pisa, Covid e infortuni non fermano la corsa play off. Nove assenti, ma si gioca comunque

Finora il Pisa era stato quasi immune al Covid-19, con il solo portiere di riserve Loria che era stato contagiato durante il ritiro dell’Under 21 a ottobre, ma nelle ultime settimane le cose sono cambiate radicalmente. Dopo la positività di Vido alla vigilia della trasferta di Ascoli si è infatti acceso un focolaio di Covid-19 in casa nerazzurra con ben cinque positivi - Soddimo, Mastinu, Caracciolo, Meroni e Belli (quest’ultimo però ha fatto un tampone di verifica poiché la sua posizione è dubbia – che si sono aggiunti all’attaccante. Nonostante questo (a cui si aggiungono tre giocatori fuori per infortunio) il Pisa scenderà comunque in campo per giocare due gare decisive per i play off in appena 72 ore. La prima questa sera contro il Cittadella e poi lunedì contro la SPAL.