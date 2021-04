Pisa, D'Angelo: "Pensavamo di poter fare un altro campionato. Ora guardiamo alla salvezza"

vedi letture

In vista della sfida contro il Cosenza, che dovrà vivere dalla tribuna a causa della squalifica, il tecnico del Pisa Luca D'Angelo ha parlato in conferenza stampa della volontà di cambiare rotta dopo il momento negativo: "Dopo la sosta pensavamo di poter fare un altro campionato, ma i risultati ci hanno detto altro e per questo dobbiamo pensare di mantenere la categoria e già la prossima partita rappresenta un capitolo importante per conquistare l'obiettivo. Cercheremo di fare la nostra gara, dando grande intensità ma dovremo anche essere bravi dal punto di vista tecnico-tattico e soprattutto sotto l’aspetto mentale, sarà fondamentale giocare bene e con grande determinazione come abbiamo sempre fatto. - conclude D'Angelo - Viste le ultime prestazioni, soprattutto in trasferta, qualcuno può pensare che la squadra abbia perso motivazioni ma non è così; i ragazzi hanno una gran voglia di fare bene e tutti aspettiamo la partita di domani per dimostrarlo anche ai nostri tifosi“.