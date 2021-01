Pisa fra passaggio di proprietà e ristrutturazione dello stadio. Si entra nel vivo delle trattative

In casa Pisa tiene banco il possibile passaggio di proprietà. Il magnate Alexander Knaster è infatti sempre interessato a rilevare il 75% delle quote (l’equivalente di quanto posseduto dai soci Ricci e Paletti) come riporta Il Tirreno con la trattativa che starebbe entrando nel vivo e intersecarsi col progetto di ristrutturazione dello stadio Arena Garibaldi su cui ha messo gli occhi un gruppo internazionale con sede a Londra che si occupa di intrattenimento, eventi musicali e concerti. I costi per questa ristrutturazione si aggirano su 25-30 milioni di euro con Knaster, se riuscirà a trovare l’accordo per subentrare, e il gruppo londinese che potrebbero trovarsi a collaborare fin da subito per rilanciare sul campo e fuori la società toscana anche se si tratta di un puzzle in cui tante tessere devono ancora trovare la giusta sistemazione.