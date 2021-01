Pisa, Varnier: "Con prestazioni e risultati, dimostrato di aver trovato la strada giusta"

Buone notizie per mister Luca D'Angelo e il Pisa, che ritrova Marco Varnier, rientrato in gruppo. Il difensore ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sono tornato in gruppo, riassaporare il campo, la squadra, fa sempre molto piacere. Dopo tanta palestra sto cercando di integrare questo lavoro con quello in campo, con quello aerobico e con la palla, sarò a disposizione a breve. Si soffre tanto a stare fuori, ho avuto parecchi infortuni, ma l'importante è non abbatterci, il lavoro paga sempre".

Andando poi alla Nazionale: "Andare in Nazionale è sempre un onore, un orgoglio, rappresentare la propria nazione fa sempre piacere. Erano molti impegni ravvicinati, ma mi sono infortunato: già con il Monza avevo patito un piccolo mezzo infortunio, poi si è accentuato proprio con la Nazionale. Ci sono però gli Europei, è importante ritrovare la continuità, farsi vedere dal mister, sarebbe una grande emozione una nuova convocazione".

Si passa quindi a una nota sul Pisa: "Quando mi sono infortunato, la squadra non stava vivendo un bel momento, non riuscivamo a fare risultato, ma il gruppo è forte, era solo questione di tempo: abbiamo ritrovato la strada giusta, e lo abbiamo dimostrato con le prestazioni e i risultati. La cosa più importante è fare i tre punti e muovere la classifica. Spero ora di aver continuità, voglio aiutare la squadra: prima pensiamo alla salvezza, quello che verrà dopo lo valuteremo giorno dopo giorno".