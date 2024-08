Ufficiale Sassuolo, ecco Muharemovic. Arriva dalla Juve in prestito con opzione e obbligo di acquisto

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Sassuolo "comunica di aver acquisito dalla Juventus, con la formula del prestito con opzione e obbligo di acquisto, le prestazioni sportive del calciatore Tarik Muharemovic (difensore, 2003).

Nato in Slovenia, nella capitale Lubiana, Tarik inizia il percorso calcistico in Austria, già da bambino nel SK Austria Kärnten e dall’estate del 2010 nelle giovanili dell’SK Austria Klagenfurt, dove cresce fino ad arrivare nella seconda squadra. Nel febbraio 2019, a meno di 16 anni, attira l’attenzione del Wolfsberger Athletiksport-Club, club che aveva appena conquistato la prima storica qualificazione in Europa League, e si unisce alle formazioni Under dei bianconeri.

In meno di due stagioni Muharemovic viene aggregato al giro della prima squadra del Wolfsberger, con cui esordisce nel 2021 contro il Red Bull Salzburg. Nell’agosto dello stesso anno passa alla Primavera della Juventus e nella stagione seguente viene più volte richiamato dalla Juventus Next Gen, con la quale disputa 10 gare da titolare e 4 da subentrato. Nell’annata 23/24 Tarik mette a referto 39 presenze in Serie C (playoff compresi) di cui 36 dal primo minuto, confermandosi colonna portante della formazione bianconera e guadagnandosi la convocazione con la prima squadra.

Muharemovic possiede sia il passaporto sloveno che quello bosniaco, ed è con la maglia della Bosnia Erzegovina che ha iniziato il suo percorso nel calcio internazionale prima a livello giovanile e poi con la nazionale maggiore. La prima chiamata è arrivata per le due sfide amichevoli di giugno 2024 contro l’Inghilterra, gara in cui ha fatto il suo esordio ufficiale, e contro l’Italia.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Tarik!".