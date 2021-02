Serie B, Balo-gol e il Monza è secondo: Chievo ko nella ripresa

E’ Mario Balotelli a decidere la sfida d’alta classifica tra Monza e Chievo, gara valida per la 24esima giornata di Serie B. Dopo un primo tempo equilibrato e contraddistinto da diversi errori, a sbloccare la gara ci ha pensato Super Mario, al suo primo gol nel 2021 dopo i problemi fisici. L’attaccante bresciano guida i suoi alla vittoria, nonostante l’assalto finale dei gialloblù veneti. Con i tre punti conquistati, il Monza scavalca in classifica Venezia e Salernitana, e si issa al secondo posto ad un punto dall’Empoli, in campo in questo momento contro il Pisa.