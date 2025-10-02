Lecce, Di Francesco ritrova Berisha: le ultime dall'allenamento in vista del Parma
Buone notizie per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ritrova Medon Berisha. Il centrocampista albanese, che ieri si era allenato a parte, ha svolto regolarmente in gruppo la seduta di questa mattina al Centro Sportivo di Martignano.
Assenti Jean e Pérez, ha svolto un lavoro personalizzato Marchwiński. Terapie per Morente.
Domani mattina, fa sapere il club salentino, è in programma la seduta di rifinitura a Martignano prima della partenza alla volta di Parma, dove i giallorossi scenderanno in campo sabato alle 15:00.
