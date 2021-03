Serie B, le aperture sulla 28^ giornata: "Pisa in ginocchio causa Covid-19, ma gioca"

Spazio alle due gare di Serie B in programma oggi sui quotidiani sportivi in edicola. Ad aprire la giornata sarà lo scontro play off fra un Cittadella alla caccia della vittoria scaccia crisi e un Pisa falcidiato dalle positività al Covid nel gruppo squadra. La sera invece la SPAL proverà a rilanciare le proprie quotazioni in chiave promozione sfidando la Virtus Entella ultima in classifica e bisognosa di punti per non restare staccata dalla zona salvezza. Questi i titoli dei quotidiani in edicola:

Gazzetta dello Sport: “La SPAL ha rialzato la testa. Ora servono i gol di Asencio”; “Il Covid mette in ginocchio il Pisa. Gli mancano 6 positivi, ma gioca”

Tuttosport: “Il Cittadella vuole tornare a vincere. Il Pisa vede i play off”

Corriere dello Sport: “Venturato-D’Angelo, è uno spareggio che vale i play off”, “Marino-Vivarini. Un pari non serve a nessuno dei due”.