Serie B, Lecce-Chievo: scontro ad alta quota al Via del Mare

vedi letture

Fischio d’inizio alle 14.00: live pagelle e dichiarazioni su TMW.

Serie B di nuovo in campo nel fine settimana, con le partite valide per la 28^ giornata. Uno degli incontri di maggior spessore è certamente Lecce-Chievo: due squadre in piena zona playoff e con legittime ambizioni di promozione diretta. Una sfida da non perdere, che può risultare determinante per la corsa alla Serie A. Appuntamento alle 14.00 al Via del Mare di Lecce, dirige il match il Sig. Gianluca Aureliano di Bologna.

COME ARRIVA IL LECCE – Vincere tutte la partite da qui alla fine della stagione, a cominciare da quella contro il Chievo. Eugenio Corini non si nasconde, volendo arrivare più in alto possibile con il suo Lecce. La compagine salentina è sesta in classifica, viene da un buon momento avendo conquistato 11 punti nelle ultime 5 partite e vuole proseguire questa striscia di risultati, avvicinando posizioni della graduatoria più consone alle sue qualità. In vista del match contro il Chievo Corini ritrova Dermaku e Listowski, ma entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Confermato in gran parte l’undici visto dal primo minuto contro la Reggiana, con il solo Mancosu in vantaggio su Henderson per agire alle spalle della coppia Pettinari-Coda.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Dimenticare in fretta lo scivolone col Vicenza, avendo coscienza che in questo campionato di Serie B si alternano momenti positivi ad altri meno buoni. Aglietti invita la sua squadra a concentrarsi sullo scontro diretto con il Lecce, senza pensare alle ultime sconfitte. Una sfida che può dire tanto della dimensione dei veneti, nuovamente vicini alle prime posizioni della classifica in caso di risultato pieno. Per centrare tale obiettivo il tecnico clivense dovrebbe operare un paio di cambi rispetto alla formazione iniziale vista contro il Vicenza. In difesa spazio a Vaisanen al posto di Gigliotti, mentre in avanti Di Gaudio potrebbe far coppia con De Luca. Sicuramente non sarà della partita Djordjevic, out per un risentimento muscolare.