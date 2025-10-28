Serie B, Reggiana-Modena: derby del Secchia d'alta quota

In serata (alle ore 20:30) a Reggio Emilia va in scena il derby della Secchia tra Reggiana e Modena. I granata di Davide Dionigi, reduci dalla sconfitta di Monza ma ancora nei margini della zona playoff, ospitano la capolista imbattuta guidata da Andrea Sottil. Numeri, statistiche e motivazioni raccontano un confronto che va oltre la classifica: è una questione di orgoglio, appartenenza e rivalità storica. I precedenti sorridono leggermente alla Reggiana con 29 vittorie contro 25, mentre in Serie B il bilancio è di 13 affermazioni granata contro 10 dei canarini.

COME ARRIVA LA REGGIANA - La Reggiana punta sul fattore campo, vero fortino finora imbattuto: due vittorie e due pareggi al Mapei Stadium, con 8 punti conquistati pari al 66% del bottino totale. Gli uomini di Dionigi hanno dimostrato carattere rimontando lo svantaggio per quattro volte consecutive, portando a casa i successi contro Empoli e Bari e strappando pareggi a Catanzaro e Spezia. In casa i granata hanno realizzato 9 gol (64,3% del totale stagionale) con ben nove marcatori diversi: Portanova e Tavsan guidano con 3 reti ciascuno, seguiti da Lambourde (2), Bozzolan, Reinhart, Girma, Gondo, Marras e Novakovich. Il portiere Motta ha subito solo 5 gol nelle gare casalinghe, di cui uno solo determinante per il risultato. La squadra rende particolarmente nella ripresa, dove ha segnato 8 reti (57,1% del totale), con 4 gol concentrati tra il 56' e il 65'. Dionigi non recupererà Girma, Reinhart, Quaranta, Sampirisi e Seculin, ma potrebbe schierare dal primo minuto il difensore centrale Giangiacomo Magnani, finora utilizzato solo negli ultimi due spezzoni di gara. L'inserimento di Magnani ridisegnerebbe la difesa, garantendo leadership e solidità per contrastare le scorribande sulle fasce di Zampano e Zanimacchia.

COME ARRIVA IL MODENA - Il Modena guida la classifica con 21 punti e mantiene l'imbattibilità dopo nove giornate, consolidata dalla vittoria sull'Empoli (2-1). I canarini vantano un vantaggio di quattro punti sulle seconde e cinque sul Palermo terzo. La forza della squadra di Sottil si esprime soprattutto tra le mura amiche del Braglia: quattro vittorie e un pareggio, 10 reti segnate (miglior attacco casalingo) e solo 3 subite. In trasferta il rendimento appare più vulnerabile con soli 8 punti su 21 totali, frutto di due vittorie e due pareggi. Anche i gialli sono specialisti della ripresa, dove hanno realizzato 12 gol (75% del totale) con sei reti concentrate negli ultimi venti minuti di gioco. Gliozzi sta vivendo una seconda giovinezza dopo stagioni altalenanti, confermandosi bomber affidabile. Un dato anomalo caratterizza il cammino del Modena: sei rigori ottenuti in nove partite, segno della volontà offensiva di cercare soluzioni per andare in gol. La qualità della rosa si riflette anche nel monte ingaggi di 12,8 milioni contro gli 8 milioni della Reggiana. Sottil, reduce da esperienze infelici, punta a togliersi soddisfazioni e se i canarini manterranno questo ritmo potrebbero inserirsi nella corsa alla promozione diretta in Serie A.